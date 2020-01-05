صانع العاب الأهلي المصري يكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال السوداني

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الخليج 365 :
رد عبد الرحمن مجدي ، مدير أعمال صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي المصري، على أنباء تفاوض نادي الهلال السوداني لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية الجارية.
وترددت أنباء حول تقدم الهلال السوداني بعرض رسمي لاستعارة صالح جمعة لنهاية الموسم،وكتب مجدي تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “لم يتم طرح فكرة انتقال صالح جمعة للدوري السوداني، وبشكل عام الفكرة غير واردة”.
وخرج صالح جمعة من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي استبعده من أغلب مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم.
وكان آخر لقاء خاضه صالح جمعة مع الأهلي أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر الموسم الماضي يوم 17 أغسطس/ أب.
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