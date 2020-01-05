الكاردينال يفاجيء جماهير الهلال بمحترف عراقي الجنسية

الخليج 365 : اكمل الهلال إجراءات وصول مهاجم عراقي الجنسية يلعب لنادي الزوراء اسمه عماد محسن حيث ارسل له تذاكر السفر وتاشيرة الدخول وذلك للتوقيع فس كشوفات الفريق في فترة التسجيلات الشتوية،الحالية ويلعب اللاعب العراقي في وظيفة المهاجم كما أشارت أنباء عن مفاوضات نادي الاسماعيلي معه أيضا ولم يدلي مجلس الهلال باي،جديد حول المحترفين لكن مصادر مقربه من الكاردينال قالت ل (سودانا فوق) ان اول المحترفين سوف يصل اليوم الأحد ثم يصل الثنائي يوم غدا الاثنين.

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