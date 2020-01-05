إستقرار في أسعار الأسمنت بسبب الوفرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد بعض تجار اسمنت ببحري شارع الإنقاذ (السوداني) أمس، بان أسواق مواد البناء ببحري تشهد وفرة في حجم العرض عموما والاسمنت بصفة خاصة، يقابلها ركود حاد بالأسواق بما انعكس ايجابا على استقرار الأسعار بواقع ( 9.500) جنيه لطن اسمنت عطبرة، بينما بلغ سعر طن اسمنت الأنواع الاخرى (9.350) جنيها ، وقال تاجر أسمنت ببحري حاج حمد في تصريح لـ(السوداني) ان هنالك

ركودا حادا بأسواق مواد البناء، بما ساعد على استقرار الأسعار، ووفرة حجم العرض بالأسواق، موضحا ان فترة نهاية كل عام، تكون الحركة الشرائية بطيئة وتشهد الاسواق ضعفا في القوة الشرائية، ان سعر الاسمنت على مستوى المصانع عموما بلغ (8,150) جنيها للطن، حيث نجد ان الأسعار تختلف بحسب المصنع

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لاضافة تكاليف الترحيل، واضاف: هنالك استقرار في سعر اسمنت عطبرة وبربر بنحو (9,500) جنيه للطن، فيما استقر اسمنت ( قنا ) المصري (9) آلاف جنيه للطن ، اما سعر السيخ فتأثر كثيرا بارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية، بما انعكس سلبا على بعض المصانع بالتوقف عن البيع، لحين استقرار سعر الصرف للعودة

مرة اخرى للبيع خوفا من الخسارة، مشيرا الى ان سعر طن السيخ بالأسواق

يتراوح بين ( 54- 55) ألف جنيه.