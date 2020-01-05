إرتفاع كبيرة في اسعارالسُكر..وتسعيرة جديدة لكنانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف تاجر سكر بالجملة بسوق ام درمان، عبدالباسط احمد لـ(السوداني ) امس ، عن ارتفاع أسعار السكر المستورد بسبب شح العرض، وان شركة كنانة وضعت تسعيرة جديدة ، وقال ان سعر جوال السكر المستورد قفز من 1920 الى (1,980) جنيه لزنه (50) كيلو جراما زنة (10) كيلو (405)، موضحا ان شركة

كنانة وضعت تسعيرة جديدة لمنتجها بلغت (1,920) جنيها ، بجانب ضعف عرضها حيث سعر الجوال (1,980) جنيه بالأسواق، واضاف: السوق يشهد ركودا حادا لارتفاع الأسعار، موضحا بان ارتفاع سعر السكر تأثر بسعر الصرف، ونتيجة لضعف حجم العرض بالأسواق، مشيرا الى طرح الشركة السودانية وكنانة يسهم في تراجع الأسعار، اضافة الى أن سعر (10) كيلو (400) جنيه.

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