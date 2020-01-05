اللجنة المركزية للشيوعي تقرر مشاركة الحزب فى المجلس التشريعي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع استثنائي أمس المشاركة في المجلس التشريعى .
وقالت اللجنة فى تصريح صحفي :ان القرار جاء من أجل الوصول الي تفعيل مساهمة الحزب فى النضال الجماهيرى وانطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس ، مع الأخذ بعين الإعتبار مناشدات القوى السياسية الصديقة ودعوتها للمشاركة.
وكانت اللجنة المركزية قد عقدت إجتماعاً موسعاً مع كادر الحزب أول أمس الجمعة.
واشارت إلى أن القرار تضمن اعتبارات خاصة بوضع الحزب وتأهيله وتدعيم نشاط الفروع لكيما يلعب الحزب دوره كاملاً فى بناء التحالفات الإستراتيجية والتكتيكية ويعزز من قدرة الجماهير فى تحقيق أهداف الثورة عبر تنظيماتها فى رسم وتنفيذ كافة السياسات , وفى هذا الإطار أكدت اللجنة المركزية على دور لجان المقاومة ولجان التسيير فى النقابات من مواقعها المستقلة فى العملية الثورية والهادفة الى توسيع المشاركة الديمقراطية وانتزاع كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
كما أكدت اللجنة المركزية فى اجتماعها على إتجاه تنظيم وتدعيم الحراك الجماهيرى من أجل مواصلة المشاركة والمثابرة نحو تحقيق أهداف وشعارات انتفاضة ديسمبر العظيمة الهادفة الى التنفيذ الدقيق للبديل الديمقراطى وإعلان ميثاق الحرية والتغيير .
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