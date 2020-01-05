العاملون بمصنع السلام للأسمنت يطالبون بتسوية مستحقاتهم

الخليج 365 : طالب العاملون بمصنع السلام للاسمنت وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لتسوية مستحقاتهم المالية لدى ادارة المصنع منذ مايو الماضي وتحسين بيئة العمل.

ووفقا لمذكرة دفع بها تجمع العاملين في مصنع السلام تحصلت عليها (السوداني) معنونة لوزير الصناعة واخرى لوالي ولاية نهر النيل تضمنتا مطالب بتسوية اوضاعهم المالية بموجب اتفاق بين مكتب العمل وادارة المصنع بتاريخ التاسع من مايو 2019م لم يلتزم به بجانب تحسين رواتب العاملين اسوة بالمصانع الأخرى فضلا عن تحسين بيئة العمل. المادة السابقة رئيس الأركان القطري يصل الخرطوم المقالة القادمة اللجنة المركزية للشيوعي تقرر مشاركة الحزب فى المجلس التشريعي

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