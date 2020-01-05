رئيس الأركان القطري يصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل إلى الخرطوم أمس رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، إلى جانب قائد القوات الجوية الفريق ملاح توجيهي ركن عصام سعيد كوكو والقائم بأعمال سفارة قطر بالخرطوم طلال العنزي والملحق العسكري العميد الركن عبدالله مهنا الرمل.

ومن المُرتقب أن يجري الغانم عددا من اللقاءات ويبحث خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين السودان وقطر. صحيفة السوداني المادة السابقة الغربال يرفض مواربة الباب أمام الهلال ويشد الرحال للإمارات المقالة القادمة العاملون بمصنع السلام للأسمنت يطالبون بتسوية مستحقاتهم

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