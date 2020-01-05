الغربال يرفض مواربة الباب أمام الهلال ويشد الرحال للإمارات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف محمد عبد الرحمن في حديثه لليوم التالي إكماله إجراءات سفره إلى الإمارات خلال ساعات فقط، مبينا أنه لن يستمر في السودان محددا وجهته بالإمارات، وأكد أنه لا يرغب في العودة مجددا للهلال، وسيكون المريخ خياره الأول حال لم يوفق في خوض تجربة إحترافية خارجية.
ورفض الغربال مواربة الباب أمام الأزرق، مؤكدًا أن المريخ خياره الأول وعودته لصفوف فريقه الأسبق شبه مستحيلة، على الأقل في الوقت الراهن.
وكان المهاجم الشاب قد أكمل فترته رفقة أصحاب القمصان الحمراء وتلقى عروضا من عديد الأندية ومن بينها الهلال.
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