مجلس الأمن والدفاع يقرر نشر قوات إضافية ببورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نشر قوات إضافية ببعض المناطق، خاصة في كل أرجاء بورتسودان لمواجهة موجة العنف والتفلتات.

وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً بالقصر الجمهوري أمس ناقش الوضع الأمني الراهن بالبلاد واتخذ عدداً من التدابير بشأنها.

وقال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع لتقارير أمنية مفصلة من الشرطة، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة عن الوضع الأمني في كل البلاد بالتركيز على مدن “الجنينة، نيالا، بورتسودان والعاصمة المثلثة”.

وأعلن اتخاذ المجلس قرارات بنشر قوات إضافية في بعض المناطق وتعزيز حضور الشرطة في الطرق.

وأوضح بأن الاجتماع وجه بتكوين لجنة تحقيق اتحادية حول أحداث معسكر “يوناميد” بنيالا، ووجه قادة الأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة عن الوضع الأمني بكل أرجاء السودان في اجتماع مجلس الأمن والدفاع المنتظر انعقاده نهاية الأسبوع.

وكشف الفكي عن وضع حلول لأزمة بورتسودان على عدة مسارات منها نشر قوات في كافة أرجاء المدينة، إضافة للقبض على كل من تورط في الأحداث وتقديمه لمحاكمة عادلة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث ، وقال “إننا سنسعى أيضاً لفتح حوارات سياسية ومجتمعية مع كل مكونات الولاية لمعرفة أسباب تجدد الاشتباكات”، وأضاف ” الحل لن يقتصر على الجانب الأمني فقط رغم أهميته”.