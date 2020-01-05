الكشف الطبي يطيح بالمحترف المالي والهلال يستعد بقوة لليتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت مصادر موثوقة به أن المحترف المالي أوسوكو يعاني من إصابة وفقاً لما أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب أمس الأول وينتظر أن يتنازل الهلال عن تسجيل اللاعب نظراً للإصابة التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل اللاعب.

ويوالي الأزرق تحضيراته الجادة للنجم الساحلي التونسي السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا دور الستة عشر وأن الفريق قد عاد بفوز مهم على حساب الليتوال بهدف على ملعب رادس الألومبي برسم الجولة الثالثة.

ووضع المصري حمادة صدقي برنامجاً خاصاً للمواجهات الإفريقية وسيؤدي الفريق تدريباً غداً وسيوالي بعدها تحضيراته ليؤدي مرانه الأساسي الخميس المقبل ليختتم تحضيراته بمران خفيف مساء الجمعة.

وأعاد النادي قيد نجومه مطلقي السراح عبد اللطيف بوي، بشه الصغير وعمار الدمازين ويجتهد المجلس لإكمال قيد السموأل ميرغني وولاء الدين موسى كما سيضيف النادي ثلاثة لاعبين في فترة الانتدابات الحالية ومحترفين أجنبيين.