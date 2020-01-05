توقعات باستئناف صادر الماشية الحية قريباً

الخليج 365 :

توقع عدد من مصدري الماشية الحية ، صدور قرار خلال الساعات القادمة،

باستئناف صادر الضأن الحي للسعودية، موضحين ان بعض الموردين السعوديين

أجروا اتصالات بمصدرين سودانيين، مبدين رغبتهم في مواصلة العمل.

واعتبر نائب رئيس شعبة مصدري الماشية الحية الأسبق، محمد مهدي الرحيمة، ان إعلان القطيع السوداني خاليا من الأمراض الوبائية ، مكسب للسودان والمصدرين معاً، وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن هناك وفدا وزاريا سودانيا يفترض مغادرته البلاد للسعودية ، متوقعا ظهور نتائج ايجابية حول صادر الماشية خلال الساعات القليلة القادمة، موضحا بان هناك اتصالات جرت بين مصدرين

سودانيين مع موردين سعوديين الذين أبدوا استعدادهم لاستئناف حركة صادر

الضأن السوداني،وأضاف: اعلان خلو السودان من الأمراض جاء في توقيت

مناسب، خاصة والبلاد في حاجة لدعمها بالعملات الصعبة، وان عائدات صادر

Advertisements

الماشية تعد دعما سريعا للخزينة العامة من العملات الصعبة، داعيا الجهات المختصة للتنسيق وتسهيل مهمة المصدرين حتى ينساب الصادر، بجانب ضرورة قيام محفظة بنكية بإجراءات ميسرة لتمويل المصدرين، مشيرا الى أهمية تكوين لجنة تسيير سريعا لشعبة مصدري الماشية الحية، حتى يستطيع المصدرون القيام بدورهم.

وتطلع المصدر حامد وردي، الى استئناف صادر الماشية قريباً للأسواق الخارجية، وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن قرار خلو البلاد من الأمراض الوبائية خطوة ايجابية، وان معظم المصدرين لا مانع لديهم للرجوع للسوق السعودي، باعتباره اكبر منفذ لتسويق الماشية، وأضاف: المصدرون المتضررون من إيقاف صادر الماشية

ظلوا يترقبون نتائج وتوصيات اللجنة التي شكلت لدراسة المشكلة ، مشيرا الى انه حتى الآن لم تظهر اية خطوة واضحة لجبر ضرر المصدرين.

واشار المصدر محمد عبد المجيد، الى جهود بذلتها الحكومة مؤخراً على مستوى الجهات المختصة كافة وخاصة وزارة الثروة الحيوانية، تكللت بهذا النجاح بتأكيد خلو السودان من الأمراض الوبائية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الفترة القادمة

ستشهد رجوع السودان لأسواق الماشية التقليدية أبرزها السعودي، ويتزامن ذلك مع صدور منشورات سياسات الصادر الجديدة، مشددا على ان الفترة المقبلة تحتاج لترتيبات وضوابط ومراجعة اسس عمل الصادر، فيما يتعلق من هو المصدر الحقيقي، الذي تستفيد البلاد والمواطن والبنك المركزي من عوائده ، ويستطيع ان يسهم مع التوجه القائم بدعم موقف النقد الأجنبي بالبلاد.

وكانت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية اعلنت مؤخرا، عن خلو القطيع السوداني من الأمراض الوبائية، وان المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمكتب الأوبئة الدولي، اعلنت في تقرير أرسلته للوزارة عن خلو الثروة الحيوانية بالسودان من الأمراض الوبائية. ويشار الى ان وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين ابشر، تسلم مؤخراً دعوة

رسمية من وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي، تتعلق بزيارة المملكة، لبحث

التعاون الثنائي في مجالات الثروة الحيوانية وصادرتها، كما تشير إحصائيات حكومية رسمية إلى أنّ عائدات صادرات الثروة الحيوانية بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار، وأنّ عدد المواشي المصدّرة إلى الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.7 مليون رأس من الماشية الحية.