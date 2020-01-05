جلاب: لم نطرح حق تقرير المصير في مفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال ـ قيادة مالك عقار ـ إسماعيل خميس جلاب ، إنّ حركتهم لم تطرح خيار العلمانية في عملية التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وقال إنّهم يتفاوضون على وحدة السودان بأسسٍ جديدة ولا يطرحون حقّ تقرير المصير.

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وذكر جلاب في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ التفاوض حول المنطقتين يسير بصورة وصفها بالطيبة بين الحركة الشعبية والحكومة.

وكشف عن وجود قضايا قومية قال إنها محل اهتمامهم.

باج نيوز