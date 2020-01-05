السودان: نرفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن السودان رفضه القاطع للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا، ونوه الامين المساعد لجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي لـ” السوداني” امس بأن المندوبين الدائمين للبلدان العربية بما فيهم مندوب السودان وافقوا على قرار يقضي بأن ينقل الأمين العام لجامعة العربية موقفهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة والقاضى بمنع أَي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، واشار إلى أن القائم بالأعمال الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ كان موقفه متوافقاً مع مواقف كل الدول العربية، وأوضح السفير أنه من ترأس الاجتماع نيابة عن الأمين العام لجامعة والذي لم يكن فيه تصويت حيث تم التوافق على القرار الذي صدر بالإجماع ولم تتحفظ عليه اي دولة بما فيها “ليبيا”، وتتجه تركيا لإرسال قوة عسكرية لها إلى ليبيا بطلب من الرئيس الليبيى فائز السراج.

السوداني