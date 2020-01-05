“بداية النهاية”… أول تعليق ناري من قائد الحرس الثوري على “اغتيال سليماني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن “اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة”.

وأضاف سلامي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، مساء أمس السبت، أن “الهجوم الأمريكي الذي استهدف سليماني، كان خطأ استراتيجيا كبيرا”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وتابع: “اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، يجب تسجيل هذا الكلام، لأنه في المستقبل سيرون تحقيق ذلك”.

وأردف سلامي “انتقامنا سيكون على رقعة جغرافية واسعة، مع مرور الوقت ومع تأثيرات حاسمة”.

وتابع قائلا: جبهة المقاومة بالإضافة إلى تطلعاتها السابقة، فانها ستنتقم لدم الشهيد البطل أبو مهدي المهندس والشهيد الفريق قاسم سليماني ومرافقيهم الشهداء، وهؤلاء العشرة هم اليوم يحملون راية حركة جديدة في العالم الإسلامي”.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن “إجراء الأمريكيين في اغتيال الفريق قاسم سليماني يعد خطأ فادحا، مؤكدا انهيار السياسة أمريكية في العالم اإاسلامي من خلال اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.