شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر حساب “الشاهين” العُماني، الشهير بموقع “تويتر”، توقعه لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وذكر “الشاهين” أن البعض يتوقع رداً إيرانياً سريعاَ بقصد حفظ ماء الوجه. فيما أورد “الشاهين” توقعاته على النحو التالي:

١- ستتعمد إيران وضع الجميع في حالة ترقب وقلق تستنزف الطاقات العسكرية البشرية والمالية لفترة ليست قصيرة.

٢- الرد سيكون متدرجاً بالتصعيد في مكان معين لتوجيه ضربة بمكان آخر ومن مكان مختلف (الخيارات مفتوحة).

٣- من المحتمل جداً أن زيادة في التصعيد ستؤدي لإغلاق المجال الجوي والبحري لمنطقة الخليج، الخسائر المادية ستكون كبيرة وأسعار النفط ستعاود الارتفاع بشكل كبير.

٤- دول خليجية ستجد نفسها مضطرة رغماَ عنها لدفع تكاليف تواجد القوات الأجنبية والدخول في صفقات مليارية مع الولايات المتحدة.

٥- الغموض في المواقف والأفعال و إطالة أمد الترقب يخدم بالمقام الأول المصالح الإيرانية المادة السابقة غازي صلاح الدين: ما بثته قناة العربية عن محاولة تصفيتي كان معلوما لديّ المقالة القادمة قناة طيبة تعتبر حديث علي عثمان في التسجيل المسرب “اتهامات”

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يتوقّعه “الشاهين” العُماني للرّد الإيراني على اغتيال سليماني .. “دول خليجيّة ستُحلب حلباً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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