غازي صلاح الدين: ما بثته قناة العربية عن محاولة تصفيتي كان معلوما لديّ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب حركة الإصلاح الآن القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين إنّ ما كشفته قناة العربية في حلقة”الأسرار الكبرى” عن محاولة تصفيته كان معلومًا لديه.

وقال غازي في تصريحاته لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” إنّه كان يعرف ذلك منذ زمن طويل.

وأضاف” ولكنّ هذه المعلومة جديدة للمشاهد”.

وتابع” أنّ ما قيل يعد شهادة له لكنّه لا يريد أنّ يتكلّم عن تلك القضية الآن لأنّ المعنيين بها في السجون”.