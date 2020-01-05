السلطات تلقي القبض على رجل الأعمال أوكتاي بتركيا بواسطة الانتربول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت السلطات السودانية من القاء القبض على رجل الأعمال التركي والذي يحمل الجنسية السودانية أوكتاي شعبان حسني بتركيا عبر الانتربول، وشرع مكتب النائب العام في التحقيق معه لتورطه في ملفات فساد، ولم تستبعد المصادر أن تلاحق البلاغات أوكتاي بعد القبض عليه في قضايا جديدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أن أوكتاي تم القبض عليه بتركيا عبر الانتربول خلال الأيام الماضية .

وكانت نيابة الثراء الحرام طالبت المتهم ورجل الأعمال التركي أوكتاي، بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم تسليم نفسه.

وقالت وكيل النيابة الأعلى سلوى خليل أحمد حسين إن أوكتاي متهم في الدعوى رقم 2019 / 123 تحت المادة 7 والمادة 44 من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة 53 من قانون غسيل الأموال.

ونوهت إلى أنه لم يتم العثور عليه، وأنه ربما هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض.