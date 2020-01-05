قناة العربية تفضح الكيزان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان بثت قناة العربية الحلقة الثانية من برنامجها أسرار حكم الكيزان في السودان

استغرب الناس جدا الى الحد الذى جعل البعض لايصدقون ما ظل يتكتم عليه الاسلاميون وكيف أنهم يحكمون فى ظل وضع شديد الاختلاف بينهم ، وسوف نتوقف قليلا مع بعض النقاط التى وردت فى وسائل التواصل الاجتماعى لنرى بعض فضائح الكيزان.

.. علي عثمان يعترف نحن في يوم واحد اعدمنا 28 ضابط في رمضان كيف نترك ناس غازي و قوش

سبحان الله ، انظروا اليهم وهم لايبالون بان يرتكبوا القتل صراحة جهارا نهارا وليس هناك وازع يمنعهم فهم قتلة وعلى استعداد لقتل حتى اخوانهم .

ولنقرأ الفقرة الثانية :

علي عثمان قرر تصفية غازي صلاح الدين و قوش و حسن رزق و ود إبراهيم وأمين حسن عمر بكي لمثل هذا القرار

وقال إنهم إخوتنا مهما اختلفوا معنا

ونسال دكتور امين لماذا تكتفى بالبكاء فقط ؟ ولماذا واصلت عضوا فى الحركة التى تقتل ابناءها ؟ ولماذا نراك تدافع بقوة عن الانقاذ وتعمل على بقائها وهى بهذا السوء

وفى الفقرة الثالثة نقرأ

علي عثمان يفجرها داوية ويعترف بأن المؤتمر الوطني عبر أموال الدولة كان يصرف علي قناة طيبة بنسبة 90% وهي قناتنا اسألوا من الذي ذهب لعبد الحي

وهنا نسأل عبد الحى وعموم التيار السرورى ما رأيكم فى هذا الكلام ؟ أكذب الرجل ام انتم الخونة ؟

ونقرأ رابعا

البشير كل أموال الحكومة سخرت للمؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية ومافي داعي للحديث عن تقصير في تمويل أنشطة الحركة و الحزب

أين هى الشفافية وماذا عن قسمك سابقا ان اموال الدولة لم يتم الصرف منها على الحزب

ونقرأ خامسا

حسن عثمان رزق : أعداد كبيرة جدا تم توظيفهم في كل مؤسسات الدولة ليس بالكفاءة او حوجة لهم بل فقط لانتمائهم للحزب والحركة

وكفى بهذا القول اثباتا للخيانة وبهذا الاعتراف يمكن محاكمتكم

ونقرأ سادسا :

علي عثمان : ود إبراهيم اعترف بأن انقلابهم خطط له ودعمه غازي صلاح الدين و جماعته و ود إبراهيم نفسه سأل معتقليه وقال لهم هل اعتقلتم غازي صلاح الدين

جميعكم انقلابيون لكنه حاول الانقلاب على سلطة غير شرعية بينما انقلبتم انتم على الشرعية

ونقرأ سابعا

أنس عمر : يجب توجيه كل ولاة الولايات بالصرف علي كل أنشطة وفعاليات الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطني

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حرامية ليس إلا يا انس

ونقرأ ثامنا

نافع : فشلنا في إقناع أبنائنا داخل اسرنا وكل الشباب لم نقنعهم وفشلنا في ذلك

وبماذا تقنعونهم ؟ بالقتل أم السرقة ام الكذب وهم القريبون منكم الذين يرون نفاقكم

ونقرأ تاسعا

عائشة الغبشاوي قالوا لي سوف يصفوك

هددونا بالتصفية الجسدية و القتل و التعذيب إذا تحدثنا عن الفساد وقلت لهم انتم ازواجنا و اخواننا كيف تقتلونا

أما سمعت قول على عثمان ام لم تلاحظى بكاءامين حسن عمر

وعاشرا نقرأ

غندور يطالب بعدم الرضوخ لمطالب المعارضة المتمثلة في فترة انتقالية برئاسة البشير لأنها تعني نهاية المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية

والان انتهى المؤتمر الوطنى والحمد لله الذى أراح منه العباد والبلاد وانت فى نفاقك تحتج على ماتسميه ظلما طالكم . تذكر ماضيك الأسود يابروف

ونقرأ فى الفقرة الحادية عشرة :

أحمد إبراهيم الطاهر : البشير جاهل و غير مؤهل للحكم لكننا تعاملنا مع الواقع مجبرين

الحمد لله الذى اسمعنا كلامك يامولانا ونقول لك ان رايك فى البشير هو نفسه تقريبا رأى كثير من أخوانك فيك

ونقرأ فى الفقرة الثانية عشر

حسن رزق كل الصرف الذي يتم علي الحركة و الحزب يتم من الدولة

كثيرا ما اقسمتم على نفى هذا الكلام الذى تقرون به فابحثوا عن وسيلة تكفرون بها ان استطعتم

ونقرأ فى الفقرة الثالثة عشر

البشير :كل أعضاء المكتب القيادى للمؤتمر الوطني هم حركة إسلامية مافي داعي للحديث عن أن الحزب صرف الحركة عن القيام بدورها

وهذا ما كان واضحا لكل ذى عينين

ونقرأ فى الفقرة الرابعة عشر

نافع يعترف بأن الشباب الذين خرجوا في المظاهرات أكثر تدينا مننا و يعترف بأن كل العمل الذي كان يحصل في الحزب و الحركة كان زولي وزولك بعيدا عن أي عمل تنظيمي

ونسألك يانافع لماذا لم تستفد من هؤلاء الشباب وتتعلم منهم ام انه الكبر الممقوت الذى ظل طابعا لكم

وفى الفقرة الأخيرة تقرأ :

مهدي إبراهيم : اسم المؤتمر الوطني أصبح طاردا للجميع و مرتبط بالفساد و غيره من صفات غير كريمة ويجب تغيير اسم الحزب الي اسم جديد

اعلم يامهدى انكم لن تخدعوا احدا وتغيير اسم الحزب لن يفيد ما دمتم على رأسه أو حتى اعضاء فيه.