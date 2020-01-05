غزة تتلقى التعازي في سليماني.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفقت كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية على ان استشهاد اللواء قاسم سليمانى – قائد قوة القدس فى الحرس الثورى الايرانى – هو مصدر فخر واعتزاز لكل الاحرار فالرجل كان الى آخر حياته داعما اساسيا للمقاومة ، وقال المجاهدون الفلسطينيون ان الشهيد السعيد قد اشرف بنفسه على ادخال الصواريخ الدقيقة اليهم وبها تمكنت المقاومة من استهداف تل ابيب ، واعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية ان دور الرجل كان كبيرا فى دعم المقاومة وتطوير قدراتها وانه شريك اصيل فى أى انتصار حققته أو تحققه المقاومة فى أى وقت .

فصائل المقاومة الفلسطينية نصبت خيمة لتلقى العزاء فى غزة وفيها رفعت صور الشهيدين قاسم سليمانى وابو مهدى المهندس وكان هذا الموقف مشكورا عند جماهير غزة قاطبة وهى التى استشعرت من قرب كيف ان هؤلاء القادة الكرام الذين ارتقوا شهداء فى سبيل القدس قد افنوا حياتهم وهمهم مقارعة الإستكبار ومناصرة المستضعفين ، وان هؤلاء المجاهرون برفضهم للاحتلال الصهيونى وغطرسته والدعم الامريكى المستمر لدولة الاحتلال هم فلسطينيو الهوى وإن لم يحملوا جنسية فلسطين ، وإن هؤلاء القادة الشهداء باعلانهم دعمهم الغير مشروط ولا محدود للقضية الفلسطينية انما يستحقون التكريم وإن شهادتهم على طريق القدس توجب على كل حر ان يعزى فيهم ويتلقى فيهم العزاء من جميع الصادقين المؤمنين بخط الجهاد والمقاومة .

ان نصب الغزاويين لخيمة العزاء وسط المدينة يعتبر تكريما لهؤلاء الشهداء واقرارا بدورهم الواضح فى مجابهة الاحتلال ومناصرة القدس والحق الفلسطينى السليب وهم بهذا انما يبادلون الشهداء وفاء بوفاء وحبا بحب وهم اهل لذلك ، وبهذا الموقف الغزاوى الكريم انما تكون غزة قد اتخذت قرارا سليما وردت عمليا على المتخاذلين ممن سكتوا عن ادانة هذه الجريمة البشعة وهم الذين يعرفون ان قادة محور المقاومة الشهداء منهم والاحياء انما يعملون لاجل ارساء دعائم عزة الامة ككل ويعملون بوضوح لاجل مواجهة الباطل ورده على اعقابه ومناصرة المستضعفين ، وغزة بنصبها خيمة العزاء وتلقيها المواساة فى الشهداء انما تقول لكل العرب ان من يسكت فى هذا الموقف انما يناصر الصهاينة سواء أعلم ذلك أم لم يعلم .