مسيرات حاشدة في لندن وواشنطن ونيويورك تحذّر من الحرب مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة البريطانية لندن، وفي واشنطن ونيويورك، تحذر من أي حرب محتملة مع إيران.

وتظاهر المئات السبت، في ميدان “تايمز سكوير” وسط نيويورك، مرددين هتافات، ورافعين لافتات تدعو إلى عدم اندلاع الحرب.

وتأتي هذه المسيرات بعد أيام من اغتيال الولايات المتحدة، لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وقادة من الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد الدولي.

وخرجت مسيرة أخرى أمام البيت الأبيض في واشنطن، تحذر من مغبة الدخول في أي حرب جديدة.

ويحاول أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ تعطيل تمويل أي حرب جديدة ضد إيران.

وفي لندن، شارك نحو 150 شخصا، بينهم برلمانيون من حزب العمال المعارض، في مظاهرة تدعو إلى إنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل “لا للحرب مع إيران” و”أنهوا الحروب”، وطالبوا الحكومة البريطانية بالوقوف ضد أي حرب محتملة مع طهران.

وفي المظاهرة، ألقى وزير المالية في حكومة الظل لحزب العمال البريطاني، جون مكدونيل، كلمة أشار فيها إلى موقف حزبه الرافض للحرب في العراق قبل الاحتلال الأمريكي.

وأضاف مكدونيل: “هناك درس تلقيناه من هذه الأحداث، وهو أن العنف يبدأ بالعنف، وهذا ما دفعنا إلى الحرب المدمرة في العراق”.

واتهم مكدونيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتباع سياسة “الإمبريالية العدوانية”، لافتا إلى أن دعوة الحكومة البريطانية الأطراف إلى ضبط النفس “غير كاف”.

وتابع: “ما نطلبه من الحكومة البريطانية هو إدانة واضحة لهذا العنف”.

ونظم المظاهرة “ائتلاف أوقفوا الحرب” البريطاني، وهي جمعية تأسست في 21 سبتمبر/أيلول 2001؛ أي عقب الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة مباشرة، وتعنى بالضغط لإنهاء الحروب التي ترى أنها غير عادلة في العالم.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، قال السبت، إن بلاده تلقت رسالة من واشنطن بعد مقتل سليماني.

وقال الأدميرال علي فدوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: “لجأ (الأمريكيون) إلى الطرق الدبلوماسية صباح الجمعة”، وقالوا: “إذا أردتم الانتقام، فانتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه”.

عربي21