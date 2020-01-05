بعد ظهوره في فيلم “أسرار الإخوان”.. حسن رزق: واقعة اغتيال ضباط 28 رمضان مثبتة وليس هناك جهة أنكرتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رجح القيادي بحركة الإصلاح الآن حسن رزق عقب ظهوره في حلقات السلسلة الوثائقية أسرار الأخوان والتي تبثها قناة العربية في هذه الأيام أن تسريب شرائط اجتماعات مجلس شورى الحركة الاسلامية للقناة تم نتيجة لإختراق تعرضت له الحركة الاسلامية، وأعلن رزق استعداده لاستدعاء السلطات له بغرض التحقيق معه واعتقاله .

وقال لـ(الجريدة): مرحب باي اعتقال وليس لدي ما أخجل منه ومستعد لأي محاكمة اتهام سواء كان انقلاب أو غيره وعلى السلطات ابراز الأدلة التي تبثت ذلك.

وحول تسريب الشرائط قال (دخل في الحركة ناس كتار ووزراء ومعتمدين وطبيعي يكون هناك من اخترق الحركة وتوصل للأماكن التي تمت فيها تخبئة تسجيلات اجتماعات شورى الحركة)، ولم يستبعد أن يكون قد دخل الحركة عدد من منسوبي الاستخبارات العالمية ووصف ذلك بالأمر الطبيعي.

وأضاف: حدث اختراق لمنطقة كان يفترض أن تكون آمنة في الحركة الاسلامية خاصة الوثائق، وقلل رزق من ما ورد في العربية وزاد: ماشايف حاجة، مافي حاجة خطيرة لأن واقعة اغتيال ضباط 28 رمضان مثبتة وليس هناك جهة أنكرتها وما في خبر جديد، واعتبر أن ماتم بثه مجرد محاولة لاثبات القديم

واستدرك: الجديد اتهامي وغازي بالمشاركة في المحاولة الانقلابية مع ود ابراهيم وذلك غير حقيقي.

وقلل من أثر الحلقات على مستقبل الاسلاميين في السودان وقال: منذ من قيام حركة الاخوان لم تخل من من الاتهامات حيث اتهمت باغتيال النقراشي، بجانب أن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قام بفبركة حادث المنشية ونوه الى أن الاتهامات ظلت تلاحق الاسلاميين بأنهم انقلابيين وفاسدين،

وأردف: لكن الفكرة الاساسية حتى لو لم يحمل الاسلاميون فكرة الحكم بمرجعية القرآن ستأتي مجموعة أخرى تطالب بذلك. (الجريدة)