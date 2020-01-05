عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 5 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تلف 15 ألف ملف لشركات النظام البائد

الشيوعي يقرر المشاركة في المجلس التشريعي

تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط (14) قتيلاً

القاء القبض على أوكتاي بتركيا بواسطة الانتربول

الدار

الشرطة تنفي إقالة مدير عام قوات الشرطة

القبض على عدد من المشتبه بهم في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه

اكتشاف مقبرة أطفال جماعية في أرض زراعية بغرب أم درمان

محاكمة رئيس.. الحدث الأبرز في العام 2019م

حملة كبرى للفدرالية ضد المتاجرين بالمواد البترولية

اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان “نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان العلوم الهندسية للثانوي

الانتباهة

“الانتباهة تقتحم عالم عصابات النيقرز

حرق 3″ جثث وتوقيف 16″ شخصًا وضبط أسلحة ببورتسودان

اعتقال الوالي الأسبق علي حامد

والي البحر الأحمر للانتباهة : لا أوامر بإطلاق النار والأوضاع تتجه للاستقرار

السوداني

الشرطة تنفذّ حملات تفتيشية وتضبط كميات من الأسلحة البيضاء بالخرطوم

غازي للسوداني : ما بثته العربية عن محاولة تصفيتي كان معلومًا لديّ

ارتفاع قتلى أحداث بورتسودان إلى 14″ شخصًا بينهم طفلان

القبض على والي البحر الأحمر الأسبق

السوداني الدولية

خبراء طيران يشككون في أسباب سقوط طائرة الجنينة

الحزب الشيوعي يعلن مشاركته في المجلس التشريعي

الجيش والدعم السريع يبسطان الأمن في بورتسودان

الصيحة

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نشر قوات إضافية وارتفاع عدد القتلى والإصابات في بورتسودان

رفع حظر التجوال بالجنينة وتجاوز 90% من أسباب المشكلة

الناظر ترك: التوقيع على مسار الشرق لا يمثلنا وليس ملزمًا لنا

الحداثة

مانيس: قرارات حاسمة بخصوص التفلتات الأمنية ستعلن خلال ساعات

انطلاق عمل لجنة التحقيق في أصول مشروع الجزيرة الأسبوع المقبل

رفع خظر التجوال بالجنينة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية

أخبار اليوم

الشيوعي يقرر المشاركة في المجلس التشريعي القومي

السلطة الانتقالية تؤكد هدوء الأحوال بالجنينة ورفع حضر التجوال

رئيس الأركان القطري يصل البلاد

الداخلية تنفي شائعة اقالة مدير عام الشرطة الفريق أول بشائر

الوساطة؛ تقدم التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عقار

الوطن

الكشف عن اجتماعات سرية لقيادات بـ “الوطني” لإجهاض الثورة

مجلس الأمن والدفاع يقر تدابير مشددة لمعالجة الوضع الأمني

اتجاه لإعادة هيكلة مجمع الفقه وعودة منصب المفتي

تجمع أساتذة يكشف عقد “الوطني” اجتماعات لإجهاض الثورة

صوت الأمة

صدور التوجيهات بفض الاشتباكات في البحر الأحمر بالرصاص

لجنة المفصولين تتسلم 29 ألف ملف

أمريكا تدخل على خط أحداث الجنينة

البرهان يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية

المؤتمر السوداني: أحداث الجنينة وبورتسودان سببها الفراغ الحكومي

القبض على والي البحر الأحمر السابق ةإيداعه السجن

أتباع الانقاذ يهربون من أمام لجان مقاومة كوستي

قناة الملاعب

المريخ العاصمي يعيد قيد اللاعب هاشم التكت لثلاثة سنوات

الهلال العاصمي يواصل الإعداد للقاء النجم الساحلي التونسي ضمن تصفيات أبطال أفريقيا

الهلال العاصمي ينتصر على الدفاع الجوي بأربعة اهداف وديا باستاد الهلال

النيجيري أدامو يصل الخرطوم للتوقيع للمريخ العاصمي

صهيب يوقع للمجزل السعودي رسمياً