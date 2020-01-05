الرئيس الشيشاني عن اغتيال سليماني: لا يمكن السكوت على ممارسات الأمريكيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ندد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف باغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، محذرا من عواقب وخيمة محتملة لهذه الخطوة.

وكتب قديروف على قناته في تطبيق “تلغرام”: “ممارسات الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تبعات غير قابلة للتنبؤ بماهيتها في الشرق الأوسط، وذلك لا يمكن السكوت عليه”.

ولفت إلى أن كثيرا من السياسيين بمن فيهم مسؤولون أمميون، قد بادروا إلى إدانة العملية الأمريكية، مشددا على أن الهجوم نفذ في أراضي دولة ذات سيادة. RT

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