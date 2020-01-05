الصين لإيران: أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الصين أن وزير الخارجية وانغ يي تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وقال له إن أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة.

وجاءت محادثة الوزيرين الصيني والإيراني بعد اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية أمس الجمعة، في بغداد.

وحسب “رويترز” أبلغ وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي اليوم السبت أن السلوك العسكري الأمريكي المنطوي على مخاطر ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وسيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلا عن وانغ في اتصاله الهاتفي أن الصين ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.