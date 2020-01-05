بيلوسي: الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة ترامب تعرض الجنود للخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، إن الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر.

وقالت بيلوسي في بيان، نُشِرَ على موقعها الرسمي، إن “اشعار البيت الأبيض للكونغرس بالغارة الجوية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير تساؤلات حول توقيت القرار وطريقة تبريره”. سبوتنيك

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