“ليست قطر”… بيان عراقي يكشف موقع انطلاق الطائرة التي اغتالت قاسم سليماني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت حركة “عصائب أهل الحق” العراقية، موقع انطلاق الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، يوم الجمعه الماضي.
وقالت الحركة، في بيان لها، أمس السبت، إن “الطائرة الأمريكية انطلقت من الكويت وليس من قطر”، وأوضحت أن “جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت المهندس وسليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”، وذلك حسب وكالة “أهل البيت” للأنباء.
وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي: “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية”، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكويت.
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