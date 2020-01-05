مقتل (4) أشخاص بينهم طفل بجنوب دارفور

لقي (4) أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بمحلية برام بجنوب دارفور بنيران مجموعة مسلحة.

وقال المدير التنفيذي لمحليه برام عقبة عبد الحميد في تصريحات أمس، إن الحادث وقع بمنطقه “وادي قرقش” حيث اطلقت مجموعة مسلحة النار على عربة كان يستقلها المجنى عليهم، مشيراً إلى أن (4) أشخاص قتلوا في الحادث دون أن تنهب ممتلكاتهم.

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واشار عبد الحميد بحسب صحيفة السوداني، إلى تحرك قوة مشتركة لملاحقة الجناة، وتابع “وفي طريقها وقعت في اشتباكات مع مجموعة وتم القبض على اثنين من المشتبه فيهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)