القبض على عدد من المشتبه بهم في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه

تفاصيل جديدة في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه وإلقاء جثته بالقرب من منزل ذويه بمنطقة السعودية .

وتشير التفاصيل بأن الشرطة أوقفت أكثر من عشرة أشخاص مشتبه بهم في البلاغ ، وباشرت تحرياتها معهم ومن ثم إطلاق سراحهم .

وتشير وقائع الجريمة الى أنه تم العثور على جثة القتيل بالقرب من منزل ذويه ، ليتم إخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الحدث وإتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة .

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وبحسب صحيفة الدار ، ثم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، كما تم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بقسم المسعودية ومازال التحري جارياً .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )