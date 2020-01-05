القبض على عدد من المشتبه بهم في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه

التاريخ: 05-يناير-2020
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تفاصيل جديدة في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه وإلقاء جثته بالقرب من منزل ذويه بمنطقة السعودية .
وتشير التفاصيل بأن الشرطة أوقفت أكثر من عشرة أشخاص مشتبه بهم في البلاغ ، وباشرت تحرياتها معهم ومن ثم إطلاق سراحهم .
وتشير وقائع الجريمة الى أنه تم العثور على جثة القتيل بالقرب من منزل ذويه ، ليتم إخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الحدث وإتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة .
وبحسب صحيفة الدار ، ثم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، كما تم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بقسم المسعودية ومازال التحري جارياً .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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