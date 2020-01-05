التاريخ: 05-يناير-2020
37 مشاهدة
أصدرت محكمة الجنايات بكرري قرارها بالإعدام للمتهم الأول وتحويل المتهم الثاني لمحكمة الطفل لعدم بلوغه السن القانونية الى محكمة الأسرة والطفل ، وذلك على أثر مقتل شاب داخل منزله بمنطقة كرري بدخول المتهمين لمنزل المجني عليه الذي حاول الإمساك بهما إلا أنهما عاجلاه بطعنة أدت الى وفاته والفرار من مكان الحادث .
وكانت مباحث كرري قد توصلت للمتهمين من خلال الرصد والمتابعة ، وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى محكمة التى قامت بسماع قضيتي الإتهام والدفاع ، الى أن صدر الحكم في مواجهة المتهم الأول بالإعدام ، وتحويل المتهم الثاني لمحكمة الأسرة والطفل.
وبحسب صحيفة الدار ، كان أولياء الدم قد تمسكوا بالقصاص ورفضوا العفو أو الدية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام لمتهم وتحويل الثاني لمحكمة الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.