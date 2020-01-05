الإعدام لمتهم وتحويل الثاني لمحكمة الطفل

أصدرت محكمة الجنايات بكرري قرارها بالإعدام للمتهم الأول وتحويل المتهم الثاني لمحكمة الطفل لعدم بلوغه السن القانونية الى محكمة الأسرة والطفل ، وذلك على أثر مقتل شاب داخل منزله بمنطقة كرري بدخول المتهمين لمنزل المجني عليه الذي حاول الإمساك بهما إلا أنهما عاجلاه بطعنة أدت الى وفاته والفرار من مكان الحادث .

وكانت مباحث كرري قد توصلت للمتهمين من خلال الرصد والمتابعة ، وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى محكمة التى قامت بسماع قضيتي الإتهام والدفاع ، الى أن صدر الحكم في مواجهة المتهم الأول بالإعدام ، وتحويل المتهم الثاني لمحكمة الأسرة والطفل.

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وبحسب صحيفة الدار ، كان أولياء الدم قد تمسكوا بالقصاص ورفضوا العفو أو الدية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )