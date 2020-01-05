أصحاب مخابز يشتكون من عدم توفر الغاز

اشتكى عدد من أصحاب المخابز من عدم توفر الغاز وأرجعوا ذلك لجهة ان الوكلاء يقومون ببيع الغاز بالسوق الأسود، وكشفوا عن توقف 6 مخابز بمحلية أمبدة منذ الشهر الماضي.

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وقال صاحب مخبز فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة: تقدمنا بشكوى إلى مدير مستودع الغاز الذي أكد بدوره توفيرهم للغاز في العطلات لضمان استمرارية عمل المخابز، وطالب السلطات بالتدخل الفوري لمحاربة اصحاب النفوس الضعيفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)