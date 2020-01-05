التاريخ: 05-يناير-2020
6 مشاهدة
اشتكى عدد من أصحاب المخابز من عدم توفر الغاز وأرجعوا ذلك لجهة ان الوكلاء يقومون ببيع الغاز بالسوق الأسود، وكشفوا عن توقف 6 مخابز بمحلية أمبدة منذ الشهر الماضي.
وقال صاحب مخبز فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة: تقدمنا بشكوى إلى مدير مستودع الغاز الذي أكد بدوره توفيرهم للغاز في العطلات لضمان استمرارية عمل المخابز، وطالب السلطات بالتدخل الفوري لمحاربة اصحاب النفوس الضعيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب مخابز يشتكون من عدم توفر الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.