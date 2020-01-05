ساطع الحاج : اتفقنا أن يترك جهاز الأمن للمكون العسكري

التاريخ: 05-يناير-2020
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أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج أنهم اتفقوا بشكل واضح بأن يترك الجهاز للمكون العسكري تماماً، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وقطع ساطع بأن كل الإصلاحات التي يجب أن يتم تطبيقها في جهاز الأمن والقوات المسلحة لن تكون بمعزل كامل عن رئيس الوزراء.
واستدرك قائلاً: لكن القرار النهائي فيها يكون للمكون العسكري وهذا ما اتفق عليه، لكن اشترطنا أن يتم ذلك بعلم رئيس الوزراء، وشدد على أنهم استطاعوا كسر شوكة جهاز الأمن بتغيير اسمه ومهامه، ووصف ذلك التغيير بالكبير والنوعي، وأردف: الجهاز في الوقت الراهن ليس كما كان في السابق بل تم تصحيح مفاهيم وعقيدة منسوبيه، لجهة أن عقيدة الجهاز في السابق كانت موجهة نحو حماية النظام ورئيسه.
ونوه ساطع بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن قيادات الجهاز تتحدث حالياً عن بناء جهاز قومي يحمي البلاد من الأعداء الخارجيين بجانب التفلتات الأمنية وأكد ثقته في إمكانية تأسيس جهاز كأجهزة الدول المحترمة والديمقراطية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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