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حملة كبرى للفدرالية ضد المتاجرين بالمواد البترولية

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 05-يناير-2020

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حملة كبرى للفدرالية ضد المتاجرين بالمواد البترولية

على إثر المعلومات التي توفرت لشعبة العمليات الفدرالية بأم درمان ، عن المتاجرين بالمواد البترولية وبيعها بالجركانات والقوارير البلاستيكية ، إهتمت دائرة التحقيقات الجنائية بهذه المعلومات .

وتحت إشراف العميد شرطة أسامة الكنين مدير العمليات الفدرالية قامت شعبة أم درمان برصد الظاهرة وتحديد أماكن تجمع المتهمين ، وطريقة ترويجهم ببيع هذه المواد .

ليقوم المقدم شرطة خالد خضر كوكو مدير شعبة عمليات أم درمان الفدرالية والنقيب شرطة محمد المجتبى مدير شعبة أم درمان ، وإختيار عدد من أفراد المباحث الأكفاء .

وبعد إذن النيابة تمت عملية المداهمة لعدد أوكار للمتاجرين بالمواد البترولية .

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وأسفرت الحملة عن العثور على كميات كبيرة من المواد البترولية والقبض على عدد من المتهمين .

ليجد هذا الإنجاز تقديراً من المواطنين بتمكن المباحث من قطع الطريق للمتاجرين بالمواد البترولية في السوق الأسود .

وبحسب صحيفة الدار ، يتابع المتحري في البلاغ الإجراءات لإكمال ملف البلاغ ورفعه الى جهات الإختصاص معضداً بأدلة الإتهام للفصل فيه .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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