تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط ١٤ قتيلاً

التاريخ: 05-يناير-2020
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في تصعيد لافت تصاعدت وتيرة الخلافات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بمدينة بورتسودان بحي المطار، ما أدى الى سقوط ١٤ قتيلاً وإصابة ٦٠ شخصاً.
وذلك نتيجة لاستمرار الأشتباكات لليوم الثاني، وقال مصدر – فضل حجب اسمه- بحسب صحيفة الجريدة، بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 14 شخصاً، حيث قتل خمسة أشخاص في الاشتباكات أمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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