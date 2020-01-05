تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط ١٤ قتيلاً

في تصعيد لافت تصاعدت وتيرة الخلافات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بمدينة بورتسودان بحي المطار، ما أدى الى سقوط ١٤ قتيلاً وإصابة ٦٠ شخصاً.

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وذلك نتيجة لاستمرار الأشتباكات لليوم الثاني، وقال مصدر – فضل حجب اسمه- بحسب صحيفة الجريدة، بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 14 شخصاً، حيث قتل خمسة أشخاص في الاشتباكات أمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)