اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط ١٤ قتيلاً

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-يناير-2020

7 مشاهدة

تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط ١٤ قتيلاً

في تصعيد لافت تصاعدت وتيرة الخلافات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بمدينة بورتسودان بحي المطار، ما أدى الى سقوط ١٤ قتيلاً وإصابة ٦٠ شخصاً.

Advertisements

 

وذلك نتيجة لاستمرار الأشتباكات لليوم الثاني، وقال مصدر – فضل حجب اسمه- بحسب صحيفة الجريدة، بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 14 شخصاً، حيث قتل خمسة أشخاص في الاشتباكات أمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط ١٤ قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا