 تلف (15) ألف ملف لشركات النظام البائد

التاريخ: 05-يناير-2020
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كشفت مصادر قانونية عن تعقيدات تواجه النيابات والمحاكم فيما يختص بملاحقة الشركات التابعة للنظام البائد وعدم حسم ملفات الفساد فيها، وأرجعت تأخير الإجراءات القانونية لما أسمته بتشتت البيانات والأدلة في النيابات بجانب فقدان كثير من المعلومات عن تلك الشركات بسبب الحريق الذي طال مقر المسجل التجاري عقب إعلان الرئيس المخلوع عزمه محاربة القطط السمان.
وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها بحسب صحيفة الجريدة، إن ما يقارب 57 ألف ملف خاص بالشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية تعرضت لتلف منها 30 ألف جزئي و 15 ألف لتلف كامل جراء ذلك الحريق، بجانب أن ما تبقى من تلك الملفات لم يتم ترحيلها عبر شركات متخصصة في نقل المستندات وحفظها بالمقر الجديد للمسجل التجاري بالعمارات.
وأردفت المصادر: تم رمي تلك المستندات بمسجد تابع لذلك المبنى، بالإضافة إلى ملفات أخرى تم حصرها في طابق أرضي بوزارة العدل، وأكدت المصادر ان الأوضاع الحالية التي يعاني منها المسجل التجاري بمثابة حائط صد يحول دون احراز تقدم في قضايا فساد شركات النظام البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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