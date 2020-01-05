تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * نشر قوات إضافية وارتفاع عدد القتلى والإصابات في بورتسودان * رفع حظر التجوال بالجنينة وتجاوز (90%) من أسباب المشكلة * الناظر ترك: التوقيع على “مسار الشرق” لا يمثلنا وليس ملزماً لنا آخر لحظة: * (آخر لحظة) تكشف معلومات مثيرة عن تسرب أسرار (الإسلاميين) * وفد حكومي إلى السعودية لاستئناف صادر الماشية * تطورات في بورتسودان وتدابير مشددة لمعالجة الوضع الأمني السوداني الدولية: * خبراء طيران يشككون في أسباب سقوط طائرة الجنينة * الحزب الشيوعي يعلن مشاركته في المجلس التشريعي * الكونغرس الأمريكي يطالب بتحقيق دولي في أحداث الجنينة * لجنة الرحل بدارفور تشكو من التهميش السوداني: * الشرطة تنفذ حملات تفتيشية وتضبط كميات من الأسلحة “البيضاء” بالخرطوم Advertisements * غازي لـ(السوداني): ما بثته “العربية” عن محاولة تصفيتي كان معلوماً لدي * ارتفاع قتلى أحداث بورتسودان إلى (14) شخصاً بينهم طفلان * القبض على والي البحر الأحمر الأسبق الجريدة: * تلف 15 ألف ملف لشركات النظام البائد * الشيوعي يقرر المشاركة في المجلس التشريعي * تجدد الاشتباكات ببورتسودان وسقوط (14) قتيلاً * القاء القبض على أوكتاي بتركيا بواسطة الانتربول الدار: * الشرطة تنفي إقالة مدير عام قوات الشرطة * القبض على عدد من المشتبه بهم في بلاغ مقتل شاب وقطع أذنيه * اكتشاف مقبرة أطفال جماعية في أرض زراعية بغرب أم درمان * محاكمة رئيس.. الحدث الأبرز في العام 2019م * حملة كبرى للفدرالية ضد المتاجرين بالمواد البترولية * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان “نحن والعالم المعاصر” للأساس وامتحان العلوم الهندسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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