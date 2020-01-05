شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت وسائل إعلام إيرانية، ورقة قالت إنها وصية تركها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وجاء في نص وصية سليماني: “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حددت قبري واكتبوا عليه هذه العبارة”… إيران تنشر وصية سليماني لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.