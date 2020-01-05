حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في كينيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن هجوم شنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة عسكرية مشتركة تابعة للجيش الأمريكي والجيش الكيني في منطقة لامو الكينية.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر خاصة أن حركة الشباب الصومالية اقتحمت قاعدة عسكرية في منطقة لامو بكينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني لكن لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
ويشير الهجوم إلى مدى تصميم الحركة على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.
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