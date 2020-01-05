مقتل 28 وإصابة 18 في قصف على مقر الكلية العسكرية بطرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، عن مقتل 28 شخص وإصابة 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق في بيان، نُشر عبر موقع “تويتر”: “استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لحفتر (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر)، مؤكدة على أن “الحصيلة الأولية للقصف الجوي وصلت إلى 28 شهيد وجرح 18 آخرين من طلبة الكلية العسكرية”.

من جانبه، أكد أمين هاشم المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن القذائف استهدفت مجموعة من الطلبة المستجدين في الكلية العسكرية.

وأضاف هاشم أن عدد القتلى وصل ٢٨ قتيلا وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أن “العديد من الحالات الحرجة لم يتم التعرف على مدى استقرار حالتهم”.

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية، وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى مازالت غير معروفة، بحسب موقع “عين ليبيا”.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى بوابة “الوسط” الليبية، إن الجهاز سجل سقوط 12 جريحا حتى الآن نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة في طرابلس، لكنه أكد أنه “ولا يمكن حصر عدد القتلى بسبب تناثر الأشلاء”.