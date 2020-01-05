بعفو رئاسي.. جنوب السودان تفرج عن الاقتصادي بيتر أجاك

الأحد 5 يناير 2020

أفرجت سلطات جنوب السودان أمس السبت عن الناشط السياسي البارز بيتر بيار أجاك، وذلك بمقتضى عفو رئاسي.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن بيتر أجاك - وهو اختصاصي في الاقتصاد - سوف يعود لممارسة عمله في إطار هذا العفو، الذي يهدف إلى دفع مسيرة السلام في جنوب السودان إلى الأمام بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حكومة جنوب السودان تسعى إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمقتضى اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018 وإنهاء الحرب الأهلية التي دامت نحو خمسة أعوام وأدت إلى مصرع قرابة 400 ألف شخص.

وكانت السلطات في جنوب السودان ألقت القبض على أجاك عام 2018 وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة عامين في العام الماضى بتهمة التحريض على التمرد وتهديد أمن البلاد .