السلطات السودانية: ترفض لمساعد البشير السابق (عوض أبو الجاز) المعتقل بكوبر من إذن الخروج لظرف أسري

منعت السلطات السودانية القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية المعزول عمر البشير (د. عوض أبو الجاز) من الخروج لحضور مناسبة زواج كريمته، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

وكان الكاتب الصحفي “عبد الرحمن الزومة” قد قال أن أسرة عوض الجاز القيادي بالمؤتمر الوطني والمعتقل في سجن كوبر، تقدمت بطلب للسلطات السماح له حضور عقد قران ابنته لكن طلبهم قوبل بالرفض.

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وكتب الزومة في زاويته الصحفية (بين قوسين)

إن ليلة زواج كريمة الجاز أقيمت على نسق جميع المناسبات ألتي حضرها عوض الجاز إبتداءً من اختيار الصالة الفخمة ومرورا بالوجبة الفاخرة وانتهاءً بالجموع التي لبت الدعوة وفي مقدمتهم السفير الصيني بالخرطوم.

وذكر الزومة أن أشقاء عوض الجاز وأبناء عمومته لم يتركوا فرصة لاي مسحة حزن تفسد جمال اللحظة كما ظهرت زوجته وبناتها وازواجهن في أبهى الحلل ليؤكدوا أن غياب رب الأسرة هو ضريبة ظلت تدفعها.

ويعد (ابو الجاز) من اهم رموز النظام الذين تقلدوا عدة مناصب وزارية وسيادية بنظام الانقاذ، المعتقلين حالياً بسجن كوبر بالخرطوم، إلى جانب آخرين في انتظار تقديمهم منذ اعتقالهم إلى محاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)