أسبوع بارد في معظم ولايات السودان.. تفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين استمرت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالانخفاض السبت، في جميع انحاء مناطق السودان، حيث بلغت الصغرى في وسط البلاد متوسط 17 درجة، و10 في اقصى شمال السودان.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية توالي انخفاض درجات الحرارة نتيجة لاقتراب جبهة هوائية باردة تحافظ على قيمها في جميع أنحاء السودان. فيما توقعت أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بمدلات كبيرة طوال الأسبوع الحالي تتأثر معظم ولايات بموجة برد قد تصل إلى أقل من 5 درجات في اقصى الشمال، تتجاوز 10 درجات بقليل في اواسط البلاد.

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