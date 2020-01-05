“أرجوكم لا تقتلونا”… ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر لإيران بعد اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز ماجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارة جوية في العراق، أمس الجمعة، تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وكتبت “ماجوان” في منشور لها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك ولعلمك، 52% مننا كشعب أمريكي يعتذر لك”.

وتابعت في حديثها إلى إيران “نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا”.

وقالت في تغريدة أخرى إنها كتبت اعتذارها الأول لأن الولايات المتحدة “فاسدة أخلاقيا وتتصرف بشكل غير قانوني”.

وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة.

واختتمت روز ماجوان رأيها في اغتيال قاسم سليماني، بأنها “خائفة من أن أمريكا قد تكون على شفير حرب وشيكة”.

وغردت في تغريدة أخرى: “في بعض الأحيان يكون من المقبول أن يفزع هؤلاء الموجودون في السلطة، هذا حقنا. هذا ما حارب الكثير من الجنود الشجعان من أجله، هذه هي الديمقراطية، لا أريد قتل المزيد من الجنود الأمريكيين، هذا كل ما في الأمر”.

وتردد اسم روز ماجوان خلال العامين الماضيين، لكونها من أبرز ضحايا التحرش الجنسي، للمنتج الأمريكي، هارفي وينستين، ومن أشهر أعمالها الفنية، المسلسل التلفزيوني بالتسعينيات “Charmed”، وفيلم الرعب “Planet Terror”.

وذكر بعض المسؤولين الإيرانيين، اليوم السبت، بعض الخيارات المحتملة التي قد تعتمدها طهران للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة.

وأكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي، أنه “تم اتخاذ قرار بالرد على اغتيال سليماني”، مضيفا أنه “سيكون وفقا لمتطلبات الأمن القومي الإيراني ونحن سنثأر لسليماني كيفما نشاء”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وقال خاتمي، إن “دماء قاسم سليماني تغلي لطرد القوات الأمريكية من العراق”، مشيرا إلى أنه “لا حل في المنطقة سوى بطرد القوات الأمريكية منها لأن وجودهم بمثابة استمرار التواطؤ ضد المنطقة”.