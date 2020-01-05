علما إسرائيل وأمريكا تحت أقدام متلقي عزاء سليماني في غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حضر علما إسرائيل وأمريكا في عزاء الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم السبت، صورة لعزاء سليماني في قطاع غزة، وظهر تحت أقدام المشاركين العلمين، الإسرائيلي والأمريكي.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن علمي إسرائيل وأمريكا حضرا في خيمة عزاء الجنرال قاسم سليماني في قطاع غزة، بوضعهما تحت أقدام المعزيين الفلسطينيين، الذين حضروا إلى الخيمة التي دعت إليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية. المادة السابقة مصر تصدر بيان شديد اللهجة بشأن “التصعيد التركي” في ليبيا المقالة القادمة “أرجوكم لا تقتلونا”… ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر لإيران بعد اغتيال سليماني

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