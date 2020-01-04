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أعراض تنذر بنقص السوائل في الجسم

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ابراهيم 0 تبليغ

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أعراض تنذر بنقص السوائل في الجسم

تؤكد العديد من الدراسات الحديثة أنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض الصحية والجمالية.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأعراض الصحية لنقص السوائل تتمثل في الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول والإمساك والقوام الغليظ للفضلات.

ونوهت أيضاً إلى أن الأعراض الجمالية لنقص السوائل تتمثل في جفاف وتشقق الشفاه، وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.

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وأشارت جال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض.

وشددت الخبيرة الألمانية على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يومياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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