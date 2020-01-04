وفد الحرية والتغيير يختتم زيارته لغرب دارفور

اختتم وفد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير زيارة إلى ولاية غرب دارفور بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة مع وفد مجلسي السيادي والوزراء الانتقاليين وحكومة الولاية وقوى الحرية والتغيير في الولاية بجانب الجلوس مع طرفي المشكلة في مدينة الجنينة.

وأوضحت الدكتورة مريم الصادق المهدي عضو الوفد في تصريحات بحسب (سونا ) أن الوفد ثمن الجهود التي بذلت من وفد مجلسي السيادة والوزراء برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لرأب الصدع والوصول إلى حل لتداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجنينة وقالت إن الوفد اطلع على الجهود التي بذلتها لجنة أمن الولاية ولجنة الوساطة من القبائل الأخرى إضافة إلى مساعي قوى الحرية والتغيير في الولاية والتي أكدت جميعها أن كافة الجهات في الولاية حريصة على وضع حدٍ لتلك المشكلة والعمل على تحقيق السلام الدائم لدعم جهود الدولة تجاه تحقيق السلام الشامل في كافة ربوع الوطن.

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وأضافت أن الوفد لمس الرغبة الأكيدة من الطرفين للوصول إلى السلام والدعوة إلى المصالحة خلال تقديم الوفد للتعازي ومؤاساة الأسر المكلومة وتجمعات النزوح التي تحتاج إلى نفرة سودانية انسانية إضافة إلى معسكر كريندنق الذي تم حرقه .

وأكدت الدكتور مريم الصادق المهدي أن كافة الأطراف التي استمع إليها الوفد نفت أن تكون الأحداث قبلية وأنها أحداث تدخلت فيها أيادي لتحقيق مصالح شخصية وفيها دور للدولة العميقة ، كما أكدت تلك الأطراف ترحيبها بقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مدعومة بصورة كبيرة من آليات الدولة ومؤسسات فرض القانون وهي لجنة يعقد عليها الأمل الكبير في أن تطبق القانون بعد حصر الجناة بعيداً عن المداراة للمجرمين بل تقديمهم للمحاكمات القانونية العادلة.

وقالت الأطراف أكدت للوفد التزامها بالتعايش السلمي وعدم الاعتداء على بعضهم البعض والالتزام بالقانون وروح الثورة والدعوة للسلام والعمل من أجله. وأعربت عن سعادتها بالتزام الناس بالقانون والتعامل به إحقاقاً للحق وكشفت عن التزام حكومة الولاية وبقية مكونات المجتمع بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير لعمل شراكة لبناء الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)