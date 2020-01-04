شاهد بالفيديو.. خلال احتفالات رأس السنة فتاة تتجول في شوارع الخرطوم بملابس “عارية”

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر فيديوهات احتفالات البلاد بالعام الجديد والتي جاءت صادمة للرواد والمتابعين على منصات مواقع التواصل.

فبعد نشر مقطع تحرش شابين بفتاة في إحدى شوارع الخرطوم الشهيرة والذي أثار جدلاً وضجة واسعة, عاد الرواد لنشر المقاطع المثيرة والتي وجدت الغضب والسخط من الرواد والمتابعين, حيث نشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر فتاة وهي تتمشى رفقة شاب بملابس عارية من منطقة “الكتف”, حيث ظهر جزء كبير من جسد الفتاة المتحررة وهو عاري تماماً.

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https://web.facebook.com/ssuuddaannee/videos/1053630888317222/

ووفقاً لمتابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أجمع الرواد من خلال تعليقاتهم على أن إلغاء قانون النظام العام والفهم الخاطئ للمدنية هو السبب المباشر في ظهور الفتيات بالملابس الشاذة وهو ما دفع الشباب للتحرش بهن في أماكن التجمعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)