أسباب مختلفة للإصابة بآلام الركبة

ألم الركبة من المشاكل الشائعة التى تسبب ألما شديداً وعدم القدرة على المشى والحركة ويصيب كل الأعمار وفى الغالب يحتاج العلاج للراحة مع اتباع التعليمات التى يصفها الطبيب، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن ألم الركبة قد يكون نتيجة كسر فى العظام أو تمزق بالأربطة والتهاب شديد بها، وهناك بعض الأعراض التى تدل على وجود مشكلة فى الركبة منها :ألم شديد فى الركبة وصعوبة شديدة فى المشى والحركة ،احمرار وانتفاخ الركبة،عدم القدرة على مد الركبة أوحركتها.

وكما ذكر موقع mayoclinic فأن هناك أسباباً مختلفة لوجود مشاكل فى الركبة وهى: وجود إصابات،التعرض لحادث أو كسر القدمين يؤثرعلى الركبة ويسبب ألم شديد بها، أو نتيجة إصابة الرباط التصالبى وإصابة الغضروف المفصلى.

قد يكون ألم الركبة ناتجاً عن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى وهو مرض مناعى يصيب المفاصل، أو الإصابة بمرض النقرس وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل، أوالاصابة بالتهاب الأوتار وهشاشة العظام.

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وفى حالة الإصابة بألم الركبة ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ومنها “اختبارات الأشعة والرنين المغناطيسى، واختبارات الدم التى توضح الإصابة بالنقرس أوالتهاب المفاصل.

كما ينصح باتباع الأدوية التى يصفها الطبيب ومنها الأدوية التى تعالج السبب الرئيسى لألم الركبة مع الأدوية المسكنة، وقد يكون العلاج عن طريق الحقن أو جراحات الركبة فى الحالات الكبيرة.

ينصح بإتباع بعض النصائح لتخفيف ألم الركبة وهى الالتزام بالراحة وعدم بذل أى مجهود يؤثر على الركبة ويزيد من الألم ، من الممكن وضع ثلج على الركبة ليخفف من الالتهاب والألم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)