الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الباردة

التاريخ: 04-يناير-2020
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الهوائية الباردة التي تتسبب في استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى و العظمى في جميع أنحاء البلاد وتدني في مستوى الرؤية
وتوقع التقرير بحسب سونا – أن يسود نشاط رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في معظم أنحاء البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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