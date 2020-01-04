الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الباردة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الهوائية الباردة التي تتسبب في استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى و العظمى في جميع أنحاء البلاد وتدني في مستوى الرؤية

وتوقع التقرير بحسب سونا – أن يسود نشاط رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في معظم أنحاء البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)