والي الخرطوم يشيد بقوات الدفاع المدنى

افتتح الفريق ركن أحمد عابدون حماد؛ والي ولاية الخرطوم والفريق شرطة د. عثمان محمد يونس؛ مدير عام قوات الشرطة بالإنابة اليوم مبنى رئاسة الدفاع المدنى ولاية الخرطوم بمنطقة الخرطوم غرب؛ بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من الجهات ذات الصلة .

والي ولاية الخرطوم جدد بحسب سونا – الالتزام بتوفير كافة المعينات الفنية الخاصة بأعمال الدفاع المدني بالولاية حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، مشيداً بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به قوات الدفاع المدني فى تطبيق وسائل السلامة والوقاية من الأخطار والكوارث بولاية الخرطوم؛ خاصة فى فصل الخريف حيث ظل الدفاع المدنى يمثل خط الدفاع الأول للمواطنين، داعياً إلى وضع استراتيجية لتطوير آليات الإنذار المبكر بغرض التقليل من آثار الكوارث تأميناً للمواطن الذى يمثل الهدف الرئيسى لحكومة الولاية، مؤكداً تقديم الدعم الفني واللوجستي للدفاع المدني بالولاية حتى يحد من المخاطر ويقلل من وقوع الخسائر؛ بجانب العمل على انتشار مواقع للدفاع المدنى بكل محليات الولاية للاستجابة الفورية وتقديم الخدمة فى الوقت المناسب.

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الفريق شرطة د . عثمان محمد يونس مدير عام قوات الشرطة بالإنابة؛ أكد أن تطوير وتقدم الشعوب والأمم يأتى بالاهتمام بتوفير الخدمات الكاملة للمواطنين وتحسين البيئة لهم، مبيناً أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تسعى إلى تقديم خدمة شرطية متطورة ومتميزة للمواطن تحقيقاً للتنمية المستدامة، مشيداً بأداء قوات الدفاع المدنى وتضحياتهم فى سبيل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين فى مجال الحماية المدنية التى تشهد تطوراً كبيراً جعلها أنموذجاً للخدمات الشرطية المقدمة للمواطن والتى ستكون فى تطور متسارع تسهم فى راحته وفى كل الأوقات، داعياً للاهتمام بتوعية وإرشاد المواطنين بأهمية الإلمام بثقافة الدفاع المدنى .

من جانبه؛ أوضح اللواء شرطة محمد البشرى محمد؛ مدير إدارة الدفاع المدنى بولاية الخرطوم؛ أن إدارته تضطلع بمهام جسام للحفاظ على الأرواح والممتلكات بولاية الخرطوم؛ مما يتطلب توفير البيئة المناسبة لتقديم الخدمة المناسبة، مبيناً أن افتتاح المبنى اليوم يعد إضافة حقيقية لعمل الدفاع المدنى، مشيداً بكل الجهات التى أسهمت فى قيام المبنى؛ خاصة ولاية الخرطوم ورئاسة قوات الشرطة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء عدد من مواقع الدفاع المدنى بمحليات الولاية المختلفة .

ويفيد (المكتب الصحفى للشرطة) بأن شرطة الدفاع المدنى ولاية الخرطوم كرمت خلال الاحتفال كل من والي ولاية الخرطوم ومدير عام قوات الشرطة بالإنابة ومديري الدفاع المدني السابقين ومدير شرطة ولاية الخرطوم والشركات التى ساهمت فى إنشاء المبنى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)