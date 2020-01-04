الزكاة .. تدشين برنامج تمليك وسائل الإنتاج للنازحين بمعسكر أبوشوك

دشن مدير مكتب زكاة محلية الفاشر الزبير إبراهيم الزبير اليوم بمعسكر ابوشوك للنازحين بمدينة الفاشر برنامج تمليك وسائل الإنتاج للأسر الفقيرة الناشطة اقتصادياً بجانب توزيع الدعم النقدي ، و استهدف البرنامج عدد (228) مستفيداً بتكلفة كلية بلغت مليون جنيه.

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وأكد مدير مكتب زكاة محلية الفاشر مضي الزكاة قدماً لتنفيذ المزيد من المشروعات الفردية والجماعية التى من شأنها إخراج الفقراء من دائرة الفقر وإعادتهم إلى دائرة الإنتاج. وقال خلال مخاطبته مراسم تدشين البرنامج بحضور الإدارات الأهلية وقيادات النازحين إن برنامج تمليك وسائل الإنتاج يجئ في إطار التزام الزكاة بمسؤوليتاتها الاجتماعية تجاه الفقراء والمساكين ، بجانب التدخل فى معاش الناس خاصةً الفقراء والمساكين ولتخفيف حدة الفقر. .وأضاف الزبير أن البرنامج قد استهدف محورين تمثلا فى محور توزيع وسائل إنتاج لعدد (125) أسرة، ومحور الصرف النقدي المباشر استهدف عدد (103) أسرة.

وكشف الزبير بحسب سونا – أن التكلفة الكلية للبرنامج بلغت مليون جنيه. وأثنى على دافعي الزكاة بمعسكري ابوشوك والسلام الذين أخرجوا زكاة أموالهم طواعية مما مكن الزكاة من تنفيذ تلك المشروعات التي تم تدشينها.

من جهته أشاد ممثل الإدارة الأهلية بالمعسكر العمدة احمد سليمان بالمشروعات التي تم تمليكها للأسر الفقيرة بالمعسكرين، مطالباً بتنفيذ المزيد من المشروعات حتى تعم الفائدة للفقراء والمساكين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)